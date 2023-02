Il servizio di energia verde di Poste Italiane sembra essere un’offerta innovativa e ambiziosa. La proposta consiste in un’energia 100% verde per gas e luce con un prezzo bloccato per 24 mesi, indipendentemente dai consumi. Questa iniziativa è stata avviata con l’obiettivo di aiutare i consumatori a ridurre i loro consumi energetici e di stabilizzare i prezzi, a differenza di molte altre società che competono sul mercato. Poste entra dunque sul mercato energetico in un periodo complicato promettendo di bloccare il prezzo per due anni. Chi volesse saperne di più può andare in ufficio portando con sè l’ultima bolletta.

Gli utenti potranno scegliere tra due opzioni: una rata costante basata sui consumi dell’anno precedente oppure una rata variabile basata sui consumi effettivi ma con un prezzo fisso dell’energia. I prezzi di riferimento per gas e luce saranno fissati ogni mese in base all’andamento dei prezzi internazionali.

Poste Italiane mira a raggiungere 1,5 milioni di clienti entro il 2025 e offrirà la materia prima luce da fonti 100% rinnovabili. La proposta sarà disponibile sia negli uffici postali che sui canali digitali del gruppo, completando un bouquet di servizi a largo raggio.