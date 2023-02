Grande gesto di solidarietà in occasione della partita tra Pompei ed Ercolanese in programma sabato 25 febbraio presso lo stadio Bellucci nella città mariana. L’incasso della partita sarà destinato alla raccolta fondi per la famiglia Graziuso, al fine di consentire alla loro bambina, Mariarosaria, affetta da una grave cardiopatia congenita, di accedere alle cure del reparto di cardiochirurgia del Boston Children’s Hospital. Un’iniziativa dimostra ancora una volta come lo sport possa diventare un’opportunità per la solidarietà e la generosità. Il calcio, infatti, non è solo una competizione tra squadre, ma può anche diventare uno strumento per aiutare coloro che ne hanno bisogno.

La società del Pompei ha deciso di fare la sua parte, organizzando la giornata rossoblu e destinando l’incasso della partita alla raccolta fondi per la piccola Mariarosaria Graziuso. Un gesto che dimostra il valore della solidarietà e della comunità, che si uniscono per sostenere chi ha bisogno di cure e attenzioni. L’iniziativa della società pompeiana è anche un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica e medica, che può fare la differenza nella vita di tante persone, soprattutto dei bambini affetti da malattie congenite.