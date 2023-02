Oggi è fissato il primo incontro tra Stellantis, i sindacati e il nuovo governo italiano. Il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso presiederà l’incontro. La delegazione dell’azienda sarà guidata da Davide Mele, responsabile Corporate Affairs Italia. Per Stellantis è importante ottenere la conferma degli impegni assunti dal CEO Carlo Tavares di non chiudere gli stabilimenti italiani, ma di trasformarli tecnologicamente. In particolare, per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, Stellantis chiederà la conferma della produzione della Panda fino al 2026, insieme alla produzione delle due nuove vetture Tonale e Hornet, in modo da garantire il futuro dello stabilimento in Campania.

