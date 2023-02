Nell’ambito dei controlli per contrastare l’illecito smaltimento dei reflui industriali nel fiume Sarno e nei suoi affluenti, i militari delle stazioni carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano, nel del comune di Poggiomarino, hanno denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, un 40 enne, titolare di un’autofficina meccanica. I militari, durante il controllo dell’officina, hanno constatato una gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un totale di 100 chili, consistenti in parti di veicoli non bonificati, guaine, due fusti contenenti olii esausti potenzialmente pericolosi.

Per tale motivo i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera attività elevando sanzioni amministrative per un 9000 euro. Si tratta del secondo intervento simile del nucleo forestale dei carabinieri a Poggiomarino che appena qualche giorno fa apposero i sigilli ad un’altra officina meccanica della città.