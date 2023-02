La diffusione social di un video ricordo realizzato dalla consigliera comunale Lucia Bianco assieme al consigliere Giuseppe Orefice per commemorare le vittime delle Foibe, a corredo della richiesta del coordinatore cittadino Orefice di intitolare una strada di Poggiomarino alle vittime di una strage troppo spesso dimenticata.

L’ amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga accoglie le proposte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ed illumina il Municipio di Poggiomarino con i colori del tricolore per ricordare il dramma dei nostri connazionali torturati, infoibati e costretti a fuggire dai comunisti Titini solo perchè italiani.

Ieri sera, il capogruppo di FdI Lucia Bianco, il vicesindaco Luigi Belcuore ed i consiglieri meloniani Giuseppe Orefice, Lisa Speranza e Luigi Nappo hanno commemorato le vittime delle Foibe in presenza di cittadini incuriositi dalle note della canzone di Simone Cristicchi ” Magazzino 18″ che porta il nome dell’edificio del Porto Vecchio di Trieste in cui sono conservati gli oggetti di ciò che è rimasto dei numerosi esuli di una tragedia che non deve essere rimossa. La canzone in filodiffusione ha accompagnato la serata di ricordo e riflessione