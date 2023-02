Sabato prossimo, 4 marzo, i cittadini di Poggiomarino avranno l’opportunità di ritirare il Kit Buste per la raccolta differenziata dell’intero anno presso l’Area Mercato adiacente l’isola ecologica. L’evento, organizzato dall’assessorato all’Ambiente retto dal vicesindaco Luigi Belcuore, sarà la prima giornata dedicata al ritiro del materiale per una corretta raccolta differenziata. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata per la tutela dell’ambiente e per la promozione della sostenibilità. Il vicesindaco Belcuore ha sottolineato che la raccolta differenziata è uno dei pilastri fondamentali di una corretta gestione dei rifiuti, e ha invitato tutti i cittadini a partecipare a questo importante evento.

La distribuzione delle buste si svolgerà in due turni, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. I cittadini dovranno presentare la carta d’identità, la tessera sanitaria e dimostrare il loro buon senso civico per poter ritirare il kit buste. Sarà una giornata dedicata alla sostenibilità e alla promozione di comportamenti virtuosi in tema ambientale.