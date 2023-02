Le truffe sul web rappresentano una piaga che affligge sempre di più il mondo del commercio elettronico. In provincia di Avellino, negli ultimi tempi, si sono verificati diversi episodi che hanno visto le vittime cadere nella trappola dei truffatori. Uno dei casi più recenti è quello avvenuto a Montella, dove una giovane ha effettuato l’acquisto di una consolle su un sito web, versando la somma di 400 euro su una carta prepagata. Dopo aver ricevuto l’accredito, il venditore si è subito dileguato e la vittima non ha mai ricevuto la merce. Fortunatamente, la denuncia presentata alla polizia ha permesso di identificare e denunciare il responsabile della truffa, un 35enne della provincia di Caserta.

Un altro caso simile si è verificato a Chiusano San Domenico, dove un acquirente ha effettuato un bonifico bancario di cento euro per l’acquisto di pellet per riscaldamento offerti su un sito online. Anche in questo caso, l’acquirente non ha mai ricevuto la merce e il venditore si è rivelato essere un truffatore, un 60enne della provincia di Cosenza, che è stato denunciato per truffa.

Questi sono solo due esempi delle numerose truffe che avvengono quotidianamente sul web. I truffatori utilizzano spesso siti web fasulli o inserzioni online ingannevoli per attirare le vittime. Le loro azioni possono avere conseguenze gravi per le persone coinvolte, sia in termini economici che emotivi.