I carabinieri del Parco del Cilento hanno ordinato ai proprietari di alcune proprietà situate in via Sirene, località Villa Rosa, di demolire alcune opere edilizie costruite in modo abusivo. In particolare, è considerato abusivo un gazebo ad una falda inclinata con base in calcestruzzo e copertura in legno, sostenuto da sei pilastri in legno ancorati a terra con piastre metalliche, posto vicino ad un preesistente manufatto. Inoltre, sono considerate abusive anche un muro di altezza di 1,25 metri e parzialmente chiuso sui lati sud ed est per una lunghezza di 0,70 metri, e la chiusura completa di un pergolato. Tutti questi elementi dovranno essere demoliti entro 90 giorni.

Inoltre, i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno sequestrato un’area di cantiere di oltre 200 metri quadri, annessa ad una struttura alberghiera, dove erano in corso lavori di costruzione di una piscina senza i necessari permessi. I titolari della struttura sono denunciati. Secondo i carabinieri, nell’area erano in corso lavori di terrazzamento e costruzione di una piscina senza le dovute autorizzazioni.