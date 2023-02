La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, domenica 26 febbraio, fino alle 10 di lunedì 27 febbraio, su tutta la regione ad esclusione delle zone 4 e 7, Alta Irpinia e Sannio, e Tanagro. L’avviso di allerta è emesso a causa della previsione di forti temporali che potrebbero essere intensi e repentini, accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

In particolare, la Protezione Civile ha evidenziato il possibile rischio idrogeologico, con allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alle aree che sono più esposte a questi fenomeni e di mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare eventuali danni.

Inoltre, si consiglia di tenere sotto controllo anche eventuali danni alle coperture e alle strutture provvisorie, nonché alla caduta di rami o alberi. Le autorità competenti sono invitate a prestare attenzione rispetto alle criticità previste e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.