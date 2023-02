Un uomo arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’aggressione violenta ai danni della compagna e della figlia di 2 anni è l’ennesimo episodio di violenza domestica che coinvolge la famiglia residente a Ischia. Il 41enne aveva già precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, e nonostante questo, la sua vicenda non era sufficientemente monitorata dalle istituzioni. La vittima della violenza domestica aveva denunciato il comportamento dell’uomo in passato, ma l’azione delle forze dell’ordine era risultata inefficace.

Il nuovo dramma dimostra come la violenza domestica sia una piaga sociale che colpisce sempre più donne e bambini, e che le istituzioni devono fare di più per proteggere le vittime e prevenire questi gravi episodi di violenza. E’ fondamentale che siano attivate misure di tutela a sostegno delle donne e dei bambini vittime di violenza domestica, come ad esempio centri antiviolenza e programmi di sostegno psicologico, in modo da aiutarle a uscire da una situazione di pericolo e a ricostruire la loro vita. La lotta alla violenza domestica deve diventare una priorità per tutte le istituzioni, al fine di garantire un futuro sicuro e pacifico a tutte le donne e ai bambini che ne sono vittime.