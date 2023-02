Un uomo di 46 anni arrestato dai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina. La sua ex moglie aveva intrecciato una relazione con un altro uomo e l’arrestato avrebbe iniziato a perseguitare la donna, arrivando ad aggredirla fisicamente insieme al suo nuovo compagno. Le indagini hanno dimostrato come l’uomo, a partire dal dicembre precedente, abbia inviato messaggi minatori alla sua ex, e in due occasioni abbia colpito la donna con una testata e picchiato il nuovo compagno con un bastone di legno.

L’arrestato dovrà rispondere di atti persecutori, lesioni personali aggravate e porto illegale di oggetti atti ad offendere e adesso è sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.