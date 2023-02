La violenza contro le persone, indipendentemente dal genere, è una questione grave e non può essere accettata in alcun modo. La circostanza descritta nel video che ha fatto il giro del web è particolarmente allarmante perché evidenzia come la vittima, un uomo, sia stata oggetto di aggressione da parte di due donne. La pubblicazione del video sui social e la sua diffusione sui gruppi di chat rappresentano un ulteriore forma di violenza psicologica e umiliazione. La denuncia presentata dalla vittima è un passo importante per fare giustizia e per far sì che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La giustizia deve essere sempre presente, senza distinzione di genere, per prevenire e fermare la violenza.

È necessario che vengano adottate norme incisive per prevenire e combattere la violenza di genere e che i social non siano utilizzati come strumento per commettere ulteriori abusi o violenze. La lotta contro la violenza di genere richiede l’impegno di tutti per creare una società più sicura e giusta per tutti. La pubblicazione del video sui social ha reso pubblico un atto di violenza che altrimenti sarebbe rimasto nascosto. Tuttavia, la diffusione del video sui social ha anche amplificato la sofferenza della vittima, che adesso teme per la sua sicurezza e quella del suo figlio.

È importante che la giustizia sia fatta in questo caso e che le autorità prendano in seria considerazione la denuncia presentata dalla vittima. Ma anche più in generale, è necessario che la società si unisca per combattere la violenza di genere in ogni sua forma, che sia rivolta contro le donne o contro gli uomini.