Un grave incidente stradale è avvenuto nel comune di Montemarano, in provincia di Avellino, dove un conducente di 30 anni ha perso il controllo della sua auto e, dopo un volo di dieci metri, è finito giù nella scarpata. L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo ed è liberato dai vigili del fuoco del distaccamento di Montella, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Il sinistro è avvenuto sulla SP 220 al bivio con la strada Ofantina, e sembra che il conducente abbia perso il controllo della sua auto sbandando e ribaltandosi, prima di precipitare nella scarpata. Il casco rosso è riuscito ad estrarre l’uomo dalle lamiere contorte della macchina, consegnandolo ai sanitari del 118 per il successivo ricovero all’ospedale Moscati di Avellino.

Il conducente ha riportato diverse ferite, ma fortunatamente la sua vita non è in pericolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato, garantendo la massima sicurezza per la circolazione stradale.