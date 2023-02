Ecco un riassunto delle principali date di pagamento INPS per i prossimi giorni: Dal 1° al 7 marzo 2023: pagamento di tutte le pensioni e pensioni di invalidità con ritiro presso gli uffici postali in denaro contante, in base all’ordine alfabetico del cognome dell’intestatario. Dal 14 al 31 marzo 2023: pagamento dell’assegno unico universale con cadenza regolare. 27 marzo 2023: ultimo accredito del Reddito di cittadinanza per i percettori. 7 marzo 2023: primo pagamento della Naspi. Si ricorda che queste date sono generiche e possono subire slittamenti di uno o due giorni. È sempre meglio controllare il proprio fascicolo previdenziale INPS per avere informazioni precise sui propri pagamenti.

Carta acquisti: date pagamento marzo 2023

I pagamenti della Carta acquisti sono previsti con cadenza quindicinale, il cui primo accredito per il mese di marzo sarà caricato a partire dal 15 marzo.

Il pagamento riguarda il bonus spesa di 80 euro destinato a persone anziane o disabili in condizioni di fragilità economica.

Trattamento integrativo dipendenti pubblici: date pagamento marzo 2023

Il trattamento integrativo per il mese di marzo 2023 destinato ai dipendenti pubblici verrà erogato a partire dal 15 marzo 2023.

Il pagamento riguarda il bonus Renzi, destinato ai lavoratori del settore pubblico in possesso di specifici requisiti di reddito.

Bonus bebè: date pagamento marzo 2023

Il bonus bebè è una prestazione economica destinata alle famiglie con bambini nati o adottati nel 2022.

Il pagamento per il mese di marzo 2023 è previsto a partire dal 15 marzo.