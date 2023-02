La Legge di Bilancio 2023 prevede una serie di cambiamenti nella rivalutazione delle pensioni, che porteranno ad aumenti per alcuni e tagli per altri. A partire dal prossimo mese di marzo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) annuncia una riduzione dell’assegno mensile del trattamento pensionistico per alcune categorie di contribuenti.

Secondo la nuova normativa, le pensioni che superano quattro volte la cifra minima subiranno una riduzione del versamento mensile. Ad esempio, se un pensionato riceve una pensione di 2.500 euro al mese, l’aumento previsto sarebbe stato di 180 euro, ma ora con la nuova normativa, l’aumento verrà ridotto di 25 euro circa. Più sarà l’aumento della pensione, maggiore sarà il taglio.

Questo significa che i pensionati con importi mensili più elevati avranno ancora gli aumenti previsti, ma con una riduzione significativa. In questo modo, il Governo sta bilanciando i pagamenti delle pensioni e concentrando l’attenzione sulle fasce più basse.

In conclusione, i pensionati dovranno adeguarsi a questi cambiamenti a partire dal prossimo mese di marzo. Tuttavia, è possibile che ci siano ulteriori aggiornamenti da parte del Governo, quindi è necessario attendere ulteriori notizie per capire come evolveranno le cose.