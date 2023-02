Le pensioni rappresentano un argomento di grande rilevanza e interesse per molti cittadini, soprattutto per coloro che si avvicinano alla fine della loro carriera lavorativa. Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata anche su questioni come il riscatto della laurea e il bonus figli, che sono diventati parte integrante della discussione sulle pensioni. La riforma delle pensioni è un tema sempre delicato e complesso, che richiede la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, compresi i sindacati e i rappresentanti del governo. Tuttavia, per attuare una riforma pensionistica di spessore, sono necessarie risorse ingenti e il tempo per farlo stringe.

I sindacati

Nel dibattito sulla riforma delle pensioni, i sindacati stanno spingendo per consentire alle lavoratrici madri di andare in pensione prima del previsto, con un anno di uscita anticipata per ogni figlio. Il governo ha risposto proponendo 4 mesi di uscita anticipata per ogni figlio, ma i sindacati stanno cercando di ottenere un beneficio maggiore, con una riduzione del periodo di lavoro di 6 mesi per ogni figlio.

Inoltre, si sta cercando di agevolare il riscatto della laurea, al fine di garantire un maggior accesso alle pensioni per coloro che hanno investito tempo e risorse nella propria formazione. In particolare, le parti sociali hanno chiesto la possibilità di riscattare gli anni di studio anche per coloro che, dopo aver raggiunto la maggiore età, non hanno conseguito il titolo accademico.

