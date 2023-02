Ieri sera, intorno alle 22, a Portici, i Carabinieri sono intervenuti in via del Corallo per una rapina. La vittima, una donna, stava viaggiando in macchina quando è avvicinata da un’altra donna che, armata di pistola, ha afferrato la borsa della vittima poggiata sul sedile anteriore del passeggero e se ne è allontanata a bordo di un’altra auto, guidata da un complice. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la rapina sarebbe avvenuta in pochi istanti e la vittima non sarebbe rimasta ferita. La donna rapinatrice e il suo complice sono fuggiti a bordo della loro auto, ma i Carabinieri stanno conducendo indagini per identificarli e catturarli. La sicurezza delle strade e delle auto rappresenta una priorità per le forze dell’ordine e questo tipo di crimini viene è molto sul serio. I Carabinieri stanno lavorando a stretto contatto con la vittima per raccogliere quante più informazioni possibili sulle circostanze della rapina e sulla descrizione dei rapinatori.

Questo episodio è un ricordo triste per la comunità di Portici e un monito per tutti coloro che viaggiano in auto. È importante prendere precauzioni per proteggere se stessi e le proprie proprietà, come ad esempio non lasciare oggetti di valore in vista all’interno dell’auto. In caso di rapina, è fondamentale chiamare immediatamente le forze dell’ordine per aumentare le possibilità di cattura dei criminali.