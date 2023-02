La morte della neonata all’ospedale di Ponticelli Villa Betania è una tragedia che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. I genitori della bimba, provenienti dall’area vesuviana, si erano recati in pronto soccorso presso Villa Betania per complicazioni sopraggiunte durante la fase terminale della gravidanza. I medici avevano praticato un taglio cesareo per salvare la vita della neonata, ma purtroppo la piccola è morta poche ore dopo la nascita. Il padre della bambina ha presentato denuncia alla polizia e la cartella clinica e la salma sono sequestrate per l’autopsia presso il Secondo Policlinico, al fine di accertare le cause del decesso della bimba e stabilire se si tratti di un errore umano o meno.

In questi casi, è doveroso aprire un’inchiesta interna all’ospedale e una indagine da parte della Procura della Repubblica di Napoli per appurare la verità su quanto accaduto e fare chiarezza sulla vicenda. Villa Betania è un ospedale rinomato per i parti naturali e il basso tasso di cesarei, tuttavia, in questo caso, i medici hanno deciso di agire d’urgenza e praticare un taglio cesareo per salvare la vita della bambina.