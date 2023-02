Il Tar Campania ha accolto i ricorsi presentati dalla Regione Campania contro le nomine dei commissari degli enti Parco del Vesuvio e Parco del Cilento, Alburni, Vallo di Diano. Con due decisioni adottate oggi, il Tar ha riconosciuto l’illegittimità delle nomine dei commissari straordinari effettuate dal Ministro dell’Ambiente senza l’intervento dell’intesa con la Regione. In base alla legge, il Ministro dell’Ambiente ha l’obbligo di sottoporre una terna di nominativi al Presidente della Regione, il quale deve esprimere l’intesa sulla nomina degli organi ordinari entro il 22 febbraio 2023. Il Tar ha quindi ordinato al Ministro di adempiere a questo obbligo in modo da garantire che la Regione possa esprimere la sua intesa in tempo utile. Per il Parco del Vesuvio si era appena insediato il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca.

Questa decisione rappresenta un importante passo avanti per la tutela delle aree protette e per la salvaguardia dei parchi naturali in Campania. Gli enti parco svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e nella promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. È pertanto fondamentale che le nomine dei loro organi siano effettuate in modo trasparente e democratico, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e la garanzia dei diritti dei cittadini.