Il Carnevale di Palma Campania ha recentemente introdotto una nuova formula per la sua celebrazione, con l’aggiunta dell’ “Estemporanea Musicale”. Questa iniziativa, proposta dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania e dalla sua Presidente Floriana Nappi, ha suscitato l’entusiasmo del pubblico, che ha partecipato numeroso alla prima sfida tra le quadriglie “Scusate il ritardo” e “Amici di Pozzoromolo”, dirette rispettivamente dai maestri Gennaro Lauri e Gennaro Catapano. La novità consiste nel fatto che le Quadriglie si esibiscono in piazza, di fronte al pubblico, in una sorta di sfida musicale a colpi di canzoni tradizionali. Questo nuovo format ha dimostrato di essere molto apprezzato dal pubblico, che ha partecipato con entusiasmo e ha permesso di creare un’atmosfera coinvolgente e divertente. Uno spettacolo che finora ha attirato oltre 50mila persone.

Secondo la Presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania, Floriana Nappi, l’Estemporanea Musicale rappresenta un modo innovativo per celebrare il Carnevale, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente. Inoltre, l’evento ha permesso di rilanciare la tradizione delle quadriglie, portandole in piazza e rendendole protagoniste di uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro.

L’edizione del Carnevale di Palma Campania di quest’anno ha registrato un grande successo di pubblico, con oltre 50mila persone che hanno partecipato alle varie iniziative proposte. Il Sindaco Nello Donnarumma e l’Assessore al Carnevale Nello Nunziata hanno elogiato l’organizzazione dell’evento e hanno espresso la propria soddisfazione per il successo ottenuto.

L’Estemporanea Musicale rappresenta una novità interessante per il Carnevale di Palma Campania, che ha saputo innovarsi pur mantenendo intatte le proprie tradizioni. L’evento ha dimostrato di essere un successo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente che ha coinvolto il pubblico e le quadriglie, rendendole protagoniste di uno spettacolo unico e indimenticabile. E stasera c’è il gran finale.