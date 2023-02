Il mese di marzo dell’anno scorso è caratterizzato da un’ondata di rapine che ha colpito numerosi esercizi commerciali nei comuni del Nolano e del Vesuviano. Gli aggressori, senza alcuno scrupolo, hanno messo a segno ben otto colpi in un solo mese. Durante uno dei raid, avvenuto in un distributore di benzina nel comune di Ottaviano, uno degli operai finì colpito ripetutamente con una mezza di ferro, subendo ferite alla testa, alle braccia, alle mani e ai polsi.

Nonostante la violenza delle azioni compiute dalla banda, i carabinieri di Saviano sono riusciti ad indagare in maniera certosina fin dai primi colpi messi a segno in zona. Grazie alle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza delle zone colpite, è ricostruita minuziosamente ogni singola rapina. La banda aveva un modus operandi ben preciso, perpetuando le azioni sempre in tre e con le stesse dinamiche.