La morte di Eliseo, il paziente della Cooperativa Sociale Aria Nuova ritrovato carbonizzato all’interno della propria stanza, ha scosso profondamente la comunità locale di Galluccio e ha sollevato alcune importanti questioni sulla situazione delle strutture per disabilità mentale in Italia. L’uomo aveva 56 anni e si è dato fuoco nella propria stanza. La Cooperativa Sociale Aria Nuova, che si occupa di progetti terapeutici riabilitativi individuali per disabili mentali, è solo una delle tante organizzazioni che operano in questo settore in Italia.

In Italia, ci sono circa 11.000 strutture per la cura e l’assistenza di persone con disabilità mentale, tra cui case famiglia, residenze, centri diurni e ospedali psichiatrici. Tuttavia, molte di queste strutture non hanno risorse sufficienti per fornire ai loro pazienti il livello di assistenza adeguato.