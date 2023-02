“Ho sentito in questo periodo dichiarazioni demagogiche e stupide di polemica. Nessuno si permetta di fare polemiche sulla sanità in Campania, dove per risorse statali e personale stiamo facendo miracoli”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook. “Vi leggo – ha detto – dei numeri sulla disponibilità di posti letto secondo il Ministero della Salute previsti nelle strutture pubbliche: Lombardia 40.000 posti letto di degenza ordinaria, Campania 12.200. Posti letto in Italia in media per 1000 abitanti: 4,3 in Lombardia, 2.5 in Campania, 3.5 in Veneto, 3.2 in Emilia, 3,3 nel Lazio. Aggiungo che per un decennio ci sono stati tagli drammatici di fondi per la Campania e dallo scorso anno solo abbiamo recuperato 180 milioni di euro l’anno, ma ancora oggi siamo la Regione che riceve meno risorse tra tutte regioni d’Italia. Una vergogna”.

Sui problemi di scarsità di personale nella sanità, De Luca ha sottolineato che “manca per le scelte del Ministero e riguarda tutta l’Italia ma pesa ancora di più in Campania. Noi però lavoriamo quest’anno sulle criticità che permangono, affrontiamo di petto le liste di attesa e gli screening oncologici in cui siamo in ritardo come accade in tutta Italia ma da noi particolarmente grave che va recuperato. A un certo punto su questi problemi impattiamo su un ostacolo insuperabile, la mancanza personale e la mancanza di risorse. Il nostro obiettivo resta di essere la prima sanità d’Italia, lottiamo per il numero di posti letto come al Nord e per avere almeno le risorse medie dal Fondo sanitario nazionale”.