Il territorio italiano è famoso per la bellezza dei suoi paesaggi e per il suo patrimonio storico e artistico. Tuttavia, come in molte altre parti del mondo, anche in Italia si verificano problemi legati alla gestione dei rifiuti e alla pulizia urbana. Un esempio di questa situazione può essere visto nel territorio di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha annunciato recentemente un’ordinanza sindacale finalizzata a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che genera l’insorgere di micro-discariche. Secondo il sindaco, infatti, nel territorio di Somma Vesuviana continuano a verificarsi episodi di abbandono incontrollato di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l’igiene e la sicurezza delle persone.

In particolare, l’Ufficio Ecologia ha evidenziato che in alcune zone della città sono lasciati, anche per molti giorni posizionati su strade e marciapiedi e comunque su area pubblica o privata ad uso pubblico, i bidoni della raccolta differenziata. Tale situazione compromette la libra e sicura circolazione pedonale e veicolare e favorisce fenomeni di degrado.

L’ordinanza

Per questo motivo, l’ordinanza sindacale impone ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio comunale di effettuare una precisa selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del conferimento al servizio di raccolta, ai fini del recupero del materiale destinato al riciclo. Inoltre, è imposto l’esposizione dei bidoni-contenitori fuori dalla propria abitazione nel rigoroso rispetto dei giorni e degli orari di conferimento stabiliti per ogni frazione merceologica distinta per zone. È fatto divieto assoluto esporre i bidoni-contenitori davanti la propria abitazione o condominio dopo lo svuotamento degli stessi.

I trasgressori, dunque, coloro che non rispetteranno l’ordinanza e le norme vigenti, rischiano una sanzione pecuniaria dai 25 ai 500 euro. Il servizio di Polizia Locale, unitamente alle Guardie Ambientali, vigilerà sull’esatta osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale.