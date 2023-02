Tentativo di adescamento di una bambina di 11 anni da parte di un uomo che la seguiva in un furgone blu mentre si dirigeva a scuola a Sant’Antonio Abate. La madre della bambina è riuscita a raccogliere prove dell’accaduto grazie alle telecamere di sicurezza di un negozio vicino e ha successivamente denunciato il fatto alla stazione dei carabinieri. La vicenda è anche segnalata sui social dalla madre per allertare i genitori della zona sul pericolo. L’episodio si è verificato in un contesto in cui già si erano diffusi allarmi riguardo a personaggi equivoci che si aggiravano intorno alle scuole dell’area stabiese e della penisola sorrentina. Gli inquirenti sono attualmente impegnati nella caccia all’uomo descritto dalla bambina.

Dopo la denuncia presentata dalla madre della bambina che ha subito il tentativo di adescamento, la polizia ha intensificato le ricerche per individuare l’uomo descritto dalla bambina e la targa del furgone. Inoltre, sono stati intensificati i controlli intorno alle scuole della zona per garantire la sicurezza dei minori.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano le scuole della zona e ha portato all’organizzazione di incontri e assemblee pubbliche per discutere del problema e trovare soluzioni. Inoltre, molte famiglie hanno deciso di accompagnare personalmente i propri figli a scuola o di organizzarsi in gruppi per farli camminare insieme.