Il bonus vacanze INPS è un’iniziativa promossa dallo Stato italiano che ha l’obiettivo di incentivare il turismo interno e di favorire la ripresa economica del settore turistico del Paese, fortemente colpito dalla pandemia di COVID-19. Il bonus consiste infatti in un contributo economico erogato dall’INPS ai pensionati e loro familiari, che possono utilizzarlo per prenotare vacanze in località italiane nei mesi estivi.

Per il 2023, il bonus vacanze INPS è stato confermato e prevede quindi un contributo massimo individuale fino a 1.400 euro per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. Il bando è aperto a circa 4 milioni di pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi.

Il bonus vacanze INPS è rivolto ai pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici, pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45, o ancora pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST, e ai coniugi e figli conviventi disabili.

Gli importi spettanti ai beneficiari variano in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che è un indice che tiene conto dei redditi e del patrimonio delle famiglie. Per coloro che hanno reddito fino a 8 mila euro, spetterà il contributo massimo. Sarà ridotto al 60% per chi ha 72 mila euro.

Per accedere al bonus vacanze INPS, è necessario presentare la domanda online sul sito dell’INPS, utilizzando uno dei seguenti strumenti: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La domanda potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2023.