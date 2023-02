Il Bonus Vacanze INPS è un’opportunità per tutti coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze estive in Italia. Questo incentivo è introdotto per la prima volta nel 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, con l’obiettivo di sostenere il turismo interno e aiutare le famiglie italiane a superare la crisi economica. Il contributo massimo del Bonus Vacanze INPS è di 1.400 euro e può essere richiesto da pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici, pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST, coniugi e figli conviventi disabili, che abbiano un ISEE compatibile con il contributo.

Per richiedere il Bonus Vacanze INPS è necessario presentare la domanda online attraverso il sito dedicato dell’INPS, utilizzando uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale: SPID, CIE o CNS.

Una volta ottenuto il contributo, i beneficiari potranno usufruirne per la prenotazione di pacchetti vacanze organizzati da tour operator e agenzie di viaggio che operano in Italia. Il pacchetto dovrà comprendere le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive e ludico-ricreative, nonché le previste coperture assicurative.

Il Bonus Vacanze INPS viene erogato in base all’ISEE del richiedente. Per chi ha un ISEE inferiore a 8.000 euro, l’importo massimo del contributo sarà di 1.400 euro per un soggiorno di 15 giorni e 14 notti in Italia. Per chi ha un ISEE superiore ai 72.000 euro, invece, il contributo massimo sarà ridotto al 60%.