Il mercato del lavoro in Italia sta vivendo un periodo di ripresa, con molte aziende che cercano nuovi dipendenti. A partire da gennaio a marzo 2023, si prevedono 504 mila assunzioni, con un aumento del 12,9% rispetto all’anno precedente e del 14% rispetto al 2019. L’industria balneare rappresenta un’importante fonte di nuove opportunità di lavoro, con la Federazione nazionale balneari che prevede di reclutare 50 mila addetti in più rispetto alla stagione precedente, ovvero un aumento del 20%. Anche l’agricoltura, che negli ultimi anni ha sofferto di una carenza di manodopera pari al 30%, sta per cambiare la situazione, grazie all’introduzione di strumenti legislativi che contrastano l’effetto negativo del reddito di cittadinanza sulle dinamiche occupazionali.

La ristorazione rappresenta un’altra importante fonte di opportunità di lavoro, con la Fipe che prevede 180 mila assunzioni nei primi tre mesi dell’anno. Nel complesso, le figure più ricercate sono dirigenti, operai specializzati, tecnici, conduttori di impianti, professioni intellettuali e qualificate nelle attività commerciali e nei servizi. Le regioni più attive in termini di assunzioni sono il Nord, con la Lombardia in prima posizione seguita dal Veneto e dal Lazio.

In sintesi, l’Italia sta vivendo un momento di ripresa del mercato del lavoro, con molte aziende che cercano di assumere personale in diversi settori, dall’industria alla ristorazione, passando per le costruzioni e l’agricoltura. Questo rappresenta una buona notizia per chi cerca lavoro e un segnale positivo per l’economia del paese.