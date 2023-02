In Italia, l’aumento dell’età media e il calo delle nascite stanno diventando una preoccupazione sempre più grande per il governo e la società nel suo insieme. Questo fenomeno ha portato ad una maggiore presa di coscienza riguardo alla necessità di aiutare gli anziani che vivono con pensioni molto basse e che, con l’inflazione in aumento, hanno difficoltà a far fronte alle spese quotidiane.

Fortunatamente, ci sono alcune agevolazioni che possono essere richieste dagli over 60 per migliorare la loro condizione economica. Per esempio, coloro che hanno superato i 65 anni e hanno un basso reddito possono richiedere la carta acquisti, che offre un piccolo aiuto di 40 euro al mese per l’acquisto di beni di prima necessità e per pagare le bollette. Tuttavia, per poter accedere a questa agevolazione, l’ISEE di richiedente e coniuge non deve superare i 15.000 euro annui.

Gli anziani che hanno più di 75 anni e un reddito inferiore a 8.000 euro, possono essere esentati dal pagamento del canone RAI, anche se possiedono un televisore in casa. Inoltre, alcuni comuni italiani offrono anche sconti sulle tasse sui rifiuti e sui trasporti pubblici per gli anziani.

Se l’anziano ha una disabilità, può anche essere coperto dalla legge 104, che offre aiuti per le spese mediche e per l’acquisto di un’automobile. Tuttavia, è evidente che queste agevolazioni non sono risolutive e che serve una riforma più solida per garantire una vecchiaia dignitosa a chi ha lavorato una vita pagando i contributi.