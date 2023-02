L’INPS si preoccupa di fornire informazioni sulle scadenze, sui servizi e sui bonus disponibili ai suoi utenti tramite diversi mezzi, come SMS, e-mail e app. Se un utente ha diritto a prestazioni, l’INPS informa l’interessato attraverso un SMS se la richiesta è accettata o meno. Inoltre, l’istituzione ricorda agli utenti le scadenze, indirizza verso servizi aggiuntivi e assicura che gli obblighi siano adempiuti in modo tempestivo tramite e-mail, SMS, notifiche sull’APP IO e notifiche nell’area di prenotazione MyINPS. Questo sistema è progettato con software di automazione e intelligenza artificiale open source, al fine di semplificare la vita dei cittadini e rendere più facile e veloce l’accesso ai servizi.

Il progetto fa parte del Piano Nazionale di Ripristino e Ricostruzione (PNRR) e ha l’obiettivo di semplificare l’interazione tra i cittadini e l’Istituto e di offrire soluzioni personalizzate e proattive in base alle esigenze e alle caratteristiche dei cittadini. Per usufruire dei servizi proattivi, gli utenti devono accedere alla pagina “Gestisci il consenso” su MyINPS e creare una nuova sezione intitolata “Sottoscrivi i servizi proattivi”. La registrazione per i servizi di prevenzione può essere effettuata nell’area MyINPS, dove è possibile visualizzare una notifica con un link per accedere alla pagina “Gestione dei consensi”. Gli utenti possono annullare l’abbonamento in qualsiasi momento deselezionando la voce “Accetto”.