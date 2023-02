Il governo Meloni sta lavorando su nuovi bonus sociali per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte al caro bollette. La prima buona notizia riguarda il fatto che la bolletta del gas per coloro che si trovano nel regime di maggior tutela è in calo a gennaio. Il calcolo ha fatto registrare una riduzione del 34,2% rispetto a dicembre 2022, per la cosiddetta “famiglia tipo”. Tuttavia, la situazione geopolitica globale è instabile, quindi è difficile prevedere se il trend in discesa continuerà.

A partire dalla fine di marzo, i bonus sociali verranno conclusi e il governo sta considerando nuove misure per far fronte al caro bollette. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che entro il primo aprile ci saranno misure per le famiglie, ma in una forma diversa rispetto a quella attuale. L’idea sarebbe quella di premiare chi consuma meno. Stefano Besseghini, il presidente dell’Arera, ha dichiarato che occorre “affinare lo strumento per essere più incisivo e selettivo, e poi bisogna essere capaci di intervenire con i sostegni dove è necessario”.

Per far fronte al caro bollette, gli strumenti devono essere selettivi e basati su informazioni chiare sul reddito e i consumi delle famiglie. L’Arera propone di dividere la bolletta in due parti: una parte sarebbe in regime di tutela e l’altra sarebbe soggetta alle oscillazioni di mercato, al fine di incoraggiare le famiglie a comprimere i consumi. Tuttavia, questi strumenti devono essere studiati con attenzione per essere veramente efficaci e aiutare coloro che stanno affrontando difficoltà.