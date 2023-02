Nella serata di ieri, un ripetitore telefonico è stato dato alle fiamme a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:00, in via Santa Maria della Neve, dove il ripetitore era in fase di installazione. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e fortunatamente non si sono registrati feriti né danni alle abitazioni vicine. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili dell’incendio doloso.

Si tratta di un episodio molto grave e preoccupante, in quanto i ripetitori telefonici sono fondamentali per garantire la copertura del segnale telefonico e internet in determinate zone del territorio. Questo fatto potrebbe causare disagi alla popolazione locale, soprattutto in termini di comunicazione e connessione. Per questo motivo, è importante che le indagini dei carabinieri possano portare rapidamente all’individuazione dei responsabili dell’incendio e alla loro punizione. Non è ancora chiaro chi abbia compiuto l’atto criminoso, ma si spera che i testimoni possano fornire informazioni utili alle forze dell’ordine.

Intanto, le autorità competenti dovranno valutare i danni causati dall’incendio e verificare la possibilità di ripristinare il ripetitore telefonico in modo tempestivo, per garantire il servizio alla popolazione il prima possibile.