La Società Tangenziale di Napoli ha presentato una querela contro un conducente di motociclo che avrebbe evaso il pagamento del pedaggio autostradale per oltre un decennio. L’uomo, un napoletano di 32 anni, avrebbe coperto parzialmente la targa del suo motociclo con il piede per eludere la sorveglianza delle telecamere di sicurezza della tangenziale. La polizia stradale di Fuorigrotta ha condotto un’indagine per identificare il conducente del motociclo e ha scoperto che il veicolo era di nazionalità polacca, ma il suo utilizzatore era il 32enne napoletano. L’uomo non aveva un contratto regolare per il pagamento del pedaggio e aveva accumulato un debito di 1.829,77 euro. Pertanto, è denunciato all’Autorità Giudiziaria per insolvenza fraudolenta.

L’escamotage utilizzato dal conducente del motociclo è un comportamento pericoloso e illegale che potrebbe mettere in pericolo la vita di altre persone sulla strada. Non è la prima volta che un conducente di motociclo è denunciato per questo tipo di comportamento, che è diventato piuttosto comune tra i conducenti di due ruote.

La Società Tangenziale di Napoli ha dichiarato di essere determinata a contrastare l’elusione del pagamento del pedaggio, che rappresenta una perdita economica per l’azienda e per la collettività. La società ha anche sottolineato l’importanza di rispettare le norme del codice della strada per garantire la sicurezza di tutti i conducenti e dei pedoni.