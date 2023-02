Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Bonito per la segnalazione di una lite. Il titolare della struttura ha raccontato agli operatori di aver avuto una discussione con un ospite che aveva recato disturbo agli altri clienti durante la notte e che, dopo essersi rifiutato di pagare il soggiorno, era rientrato in camera. Quando i poliziotti sono giunti nella struttura ricettiva, hanno raggiunto l’ospite che si trovava in camera. L’uomo, che era chiaramente in stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato ad insultare gli agenti e ha poi aggredito uno di loro. Tuttavia, grazie alla determinazione degli agenti, l’uomo è stato bloccato dopo una colluttazione.

L’ospite, un 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione della camera, gli agenti hanno trovato una bustina contenente circa 0,5 grammi di cocaina, che è stata sequestrata.

Questa vicenda è un chiaro esempio di come le forze dell’ordine siano pronte a intervenire in qualsiasi momento per garantire la sicurezza dei cittadini. La determinazione degli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia ha permesso di risolvere la situazione, evitando ulteriori problemi per gli altri ospiti della struttura ricettiva e per i cittadini della zona.