È importante notare che le date indicate sono indicative e che l’INPS potrebbe modificare i propri programmi di pagamento in base a circostanze impreviste o eventuali ritardi. Pertanto, è sempre consigliabile verificare il proprio fascicolo previdenziale per avere informazioni sulle date esatte dei pagamenti. Il pagamento delle pensioni è una delle principali attività dell’INPS. Per coloro che percepiscono una pensione, l’Ente procede all’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale nei giorni stabiliti dal calendario dei pagamenti.

Per i pensionati, i pagamenti sono previsti entro il 28 febbraio 2023. Tuttavia, è sempre possibile verificare il proprio fascicolo previdenziale per avere informazioni sulle date esatte dei pagamenti.

INPS pagamenti assegni familiari febbraio 2023

Gli assegni familiari sono un aiuto economico destinato ai lavoratori dipendenti o ai titolari di pensione per sostenere le spese per la cura e l’educazione dei figli.

Per i percettori degli assegni familiari, l’INPS procede all’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale nei giorni stabiliti dal calendario dei pagamenti.

Per gli assegni familiari, i pagamenti sono previsti entro il 28 febbraio 2023. Tuttavia, è sempre possibile verificare il proprio fascicolo previdenziale per avere informazioni sulle date esatte dei pagamenti.

INPS pagamenti indennità di maternità febbraio 2023

L’indennità di maternità è una prestazione economica erogata dall’INPS per sostenere le spese legate alla nascita di un figlio.

Per le madri che hanno richiesto l’indennità di maternità, l’INPS procede all’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale nei giorni stabiliti dal calendario dei pagamenti.

Per l’indennità di maternità, i pagamenti sono previsti entro il 28 febbraio 2023. Tuttavia, è sempre possibile verificare il proprio fascicolo previdenziale per avere informazioni sulle date esatte dei pagamenti.