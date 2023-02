“Stiamo ricevendo continue segnalazioni corredate da foto e video sullo stato di assoluto degrado in cui versano alcuni tra i monumenti storici di Napoli più gettonati dai turisti. Nel cuore della città, tra il Maschio Angioino e Palazzo reale, prende sempre più forma una enorme discarica di rifiuti di ogni genere e di materiale residuo di lavorazioni edili che fa bella mostra di sé a pochi metri dal punto d’incontro del City Sightseeing e dall’accesso del Molo Beverello. Nei giardini del maniero crescono i rifugi di fortuna dei senza fissa dimora che si accampano con le loro poche cose in cerca di riparo, senza che nessuno sia in grado di offrire loro soluzioni più dignitose”. Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini.

Non va meglio a piazza dei Martiri dove la storica colonna e i quattro leoni alla base del monumento sono assediati da rifiuti, sacchetti e buste di immondizia oltre a residui di cibo e bottiglie di plastica e vetro abbandonate dagli incivili di turno. Mortificante il gabinetto divelto e abbandonato a pochi metri dall’ingresso del liceo Umberto. Un quadro desolante che costituisce un pessimo biglietto da visita per una città come Napoli che punta sul turismo per risollevare la propria economia territoriale. Di fronte a questa situazione a dir poco preoccupante serve potenziare il servizio di pulizia e rimozione dei rifiuti oltre ad aumentare il controllo e le sanzioni a carico degli incivili che non rispettano la nostra città”.