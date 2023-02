La morte di una donna di 68 anni per una improvvisa scossa elettrica durante la doccia è una tragica testimonianza dell’importanza di prendere seriamente le precauzioni di sicurezza quando si tratta di apparecchiature elettriche in casa. È successo a Licata, in provincia di Agrigento. In questo caso, sembra che la vittima sia uccisa da una dispersione di energia dallo scaldabagno. Ciò potrebbe essere causato da un guasto tecnico, da un’improvvisa caduta di tensione o da un malfunzionamento del sistema di messa a terra.

Sia che si tratti di una vecchia apparecchiatura o di una nuova, è sempre importante verificare regolarmente i propri elettrodomestici per assicurarsi che siano in buone condizioni di funzionamento. In particolare, gli scaldabagni e altri dispositivi che utilizzano acqua sono particolarmente soggetti a guasti e devono essere controllati regolarmente per garantire che siano sicuri da utilizzare. In ogni caso, la tragica morte della donna di Licata dovrebbe essere un monito per tutti noi a prendere sul serio la sicurezza elettrica in casa. Dovremmo fare tutto il possibile per garantire che le nostre case siano sicure e che i nostri elettrodomestici siano in buone condizioni di funzionamento. Solo così possiamo ridurre il rischio di incidenti elettrici e proteggere noi stessi e le nostre famiglie.