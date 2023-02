La morte di Giuseppina Grande, una donna di 49 anni di Arzano a Napoli, è attualmente sotto inchiesta. La donna è morta all’alba di ieri nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra, due giorni dopo aver subito un’operazione di addomino-plastica. La sua salma è posta sotto sequestro dalla Procura di Napoli Nord e sarà sottoposta a un’autopsia al Secondo Policlinico di Napoli per determinare le cause della morte. Il marito della vittima ha presentato una denuncia ai Carabinieri e la Procura ha aperto un fascicolo per investigare sulla questione.

La cartella clinica è sequestrata e la Procura sta esaminando le cartelle cliniche relative ai due interventi a cui la donna è sottoposta, il primo di chirurgia plastica e il secondo per tentare di salvare la sua vita quando ha accusato un improvviso malore.