La morte di Rossella Di Fuorti ha suscitato preoccupazione e mistero. La donna, che aveva appena compiuto 40 anni, è deceduta in casa pochi minuti dopo avere consumato un pasto in un ristorante di Napoli che prepara pietanze orientali. Anche altre persone che hanno consumato lo stesso pasto non hanno accusato alcun malore, il che ha reso ancora più importante fare luce su questo tragico evento. Il marito della vittima ha riferito alle autorità che sua moglie non aveva mai accusato reazioni allergiche e questo rende ancora più difficile comprendere la causa del suo decesso improvviso.

Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno quindi disposto un esame autoptico sulla salma, che sarà eseguito al Secondo Policlinico della città. Questo esame fornirà maggiori informazioni sulle cause della morte di Rossella Di Fuorti e aiuterà a determinare se c’è un legame tra il pasto consumato e il suo decesso.

Nel frattempo, i carabinieri del Nas hanno eseguito prelievi nel ristorante dove è consumato il pasto e hanno ascoltato le persone con le quali la vittima aveva pranzato. In via precauzionale, l’attività del ristorante è sospesa mentre si attendono i risultati dell’indagine.