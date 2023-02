Un episodio di violenza sventato grazie all’intervento rapido e coraggioso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. La vicenda ha visto protagonisti due militari che, in risposta ad una richiesta di supporto, si sono trovati ad affrontare un uomo che stava importunando una donna e che, successivamente, ha tentato di entrare in un ristorante utilizzando una spranga.

L’uomo in questione, un 25enne originario del Marocco e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di dialogo da parte dei Carabinieri, l’uomo ha iniziato ad inveire contro di loro e a colpirli con il bastone. In questo frangente, i Carabinieri hanno deciso di utilizzare la pistola Taser x2, ma nonostante questo, la situazione è degenerata in una colluttazione che ha portato all’arresto del 25enne.

Grazie all’intervento dei Carabinieri, la donna è salvata dalla situazione di pericolo e l’uomo arrestato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza. Tuttavia, l’arresto ha comportato anche lesioni per i due agenti intervenuti, che sono trasferiti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo e hanno ricevuto una prognosi di 10 giorni ciascuno.

L’episodio, che ha avuto luogo nel cuore della città di Napoli, ha dimostrato la professionalità e la tempestività degli agenti delle forze dell’ordine, che hanno saputo gestire la situazione con coraggio e determinazione, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini e la propria missione di servizio pubblico.