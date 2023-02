Nel centro di Napoli, una donna è finita vittima di una rapina violenta da parte di un uomo che si è finto armato. Secondo la descrizione fornita dalla vittima, l’uomo l’ha avvicinata in via Mezzocannone e l’ha minacciata, facendo anche finta di avere un’arma. Dopo averla derubata di 120 euro, l’uomo si è allontanato in direzione corso Umberto I. La donna ha immediatamente chiamato la polizia, che ha iniziato a raccogliere informazioni e ad analizzare le telecamere di videosorveglianza della zona. Grazie alle immagini ottenute e alla descrizione del sospettato, i Falchi della Squadra Mobile sono riusciti a individuare e bloccare il presunto autore del reato in via Sant’Aspreno.

L’uomo è identificato come un 44enne napoletano con precedenti di polizia e, al momento dell’arresto, indossava ancora gli stessi abiti utilizzati per commettere la rapina. È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e poi presentato all’Autorità Giudiziaria per la convalida del fermo.