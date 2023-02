Il commercio ambulante abusivo è duramente colpito a Napoli grazie all’operazione condotta dalla polizia locale. Gli agenti hanno effettuato controlli serrati nelle zone del centro più frequentate dai turisti, come piazza Municipio, via Toledo, via Chiaia, via Filangieri, via Nazario Sauro e via Gradoni di Chiaia. Durante l’operazione, è scoperto un terraneo utilizzato dai venditori ambulanti per depositare la merce, che è sequestrata in quantità ingente. Tra i prodotti sequestrati vi sono articoli contraffatti con loghi di diversi brand, occhiali, bijouterie, cover per cellulari, giocattoli, sciarpe, borse, cappelli e orologi.

La polizia locale ha anche identificato uno degli utilizzatori del locale e ha intrapreso le azioni appropriate per punire i responsabili della vendita di prodotti contraffatti. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro il commercio abusivo e la contraffazione, e mira a proteggere i consumatori dall’acquisto di prodotti di bassa qualità e potenzialmente pericolosi.

L’azione della polizia locale invia un messaggio chiaro a chiunque venda merce contraffatta in strada: queste attività illegali non saranno tollerate e coloro che vi sono coinvolti saranno puniti. Si spera che questa operazione rappresenti un deterrente per chiunque consideri di intraprendere attività simili in futuro.