Un incendio di proporzioni enormi ha colpito un deposito agricolo a Serino, nella provincia di Avellino. I vigili del fuoco sono costretti a lavorare per sette ore per spegnere le fiamme che hanno distrutto sessanta rotoballe di paglia e fieno all’interno del deposito. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenute lungo la strada provinciale 138, in contrada Isca, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Nonostante le difficoltà incontrate durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio dopo oltre sette ore di duro lavoro. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, ma le autorità stanno conducendo indagini per determinare la causa esatta delle fiamme.

Questo incendio dimostra ancora una volta l’importanza del lavoro svolto dai vigili del fuoco e la loro dedizione nel proteggere la comunità e le proprietà dai pericoli del fuoco. Siamo grati per il loro impegno e la loro abnegazione nell’affrontare questa situazione difficile.