A San Giuseppe Vesuviano e Terzigno i carabinieri della stazione di Palma Campania hanno eseguito due misure cautelari, una agli arresti domiciliari e una di collocamento in comunità, emesse rispettivamente dal Tribunale di Nola e dal Tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti di un 21enne di San Giuseppe Vesuviano e di un 17enne di Terzigno. I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Palma Campania sotto il coordinamento delle due Procure hanno permesso di raccogliere diversi indizi nei confronti dei due indagati in relazione a una rapina avvenuta a San Gennaro Vesuviano la notte dello scorso 12 gennaio nei confronti di un 46enne cittadino bengalese.

I due avrebbero aggredito violentemente la vittima provocandogli delle lesioni alla teste e alle gambe, per poi impossessarsi del suo telefono cellulare. L’attività investigativa ha permesso di recuperare la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono trasferiti rispettivamente nell’abitazione di residenza e in una comunità per minori a disposizione delle autorità giudiziarie.