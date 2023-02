L’istruzione e la passione per il sapere non hanno limiti di età. La signora Maria Edda Cavuoto, classe 1938, ha conseguito la sua seconda laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. È la prima laureanda a discutere la sua tesi davanti alla commissione, che ha attribuito un voto di 90 su 110 alla sua tesi in diritto ecclesiastico dal titolo “La libertà di coscienza”. Questa notizia dimostra come l’istruzione e l’apprendimento non debbano avere limiti di età. Anche in età avanzata, è possibile continuare a coltivare la passione per il sapere e l’istruzione. È un esempio positivo e motivante per tutti coloro che cercano di migliorare se stessi e la propria cultura, indipendentemente dall’età.

In un’epoca in cui spesso si tende a privilegiare il pragmatismo e l’utilitarismo, l’esperienza della signora Cavuoto ci ricorda l’importanza dell’apprendimento per il puro piacere della conoscenza e della crescita personale. Speriamo che questa notizia possa ispirare e motivare molte altre persone a continuare a coltivare la loro passione per la conoscenza e l’istruzione, indipendentemente dall’età o dalle circostanze della vita.