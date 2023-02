La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo fino alle 16 di domani, lunedì 27 febbraio, su tutto il territorio campano, ad eccezione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Secondo le previsioni meteorologiche, proseguiranno le precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, con rischio di fenomeni intensi e repentini, accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Evidenziati in particolare il possibile rischio idrogeologico, con allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che potrebbero causare inondazioni nelle aree limitrofe. Si raccomanda quindi di prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie, oltre che alla caduta di rami o alberi.

È importante seguire attentamente le indicazioni della Protezione Civile e prestare attenzione alle informazioni aggiornate sulle condizioni meteorologiche e sulle eventuali situazioni di criticità. Si consiglia di evitare spostamenti non indispensabili e di prestare particolare attenzione alla guida in presenza di fenomeni meteorologici avversi. In caso di emergenza, è possibile contattare il numero verde della Protezione Civile al 800.840.840.