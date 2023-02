Dramma alla periferia di Roma, dove una neonata di soli 3 mesi è morta tra le braccia della sua mamma. La piccola, affetta da problemi respiratori fin dalla nascita, avrebbe accusato un malore improvviso che purtroppo si è rivelato fatale. Secondo quanto riportato dalle autorità, la madre della bimba, una donna nigeriana di 31 anni, si trovava a casa di un’amica in via Morlupo, a Capena, quando si è verificata la tragedia. Immediatamente allertati i sanitari del 118, i carabinieri di Capena e del nucleo radiomobile di Monterotondo, che si sono recati sul posto per prestare soccorso alla neonata.

Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non è stato possibile salvare la piccola, che è deceduta tra le braccia della madre. Per comprendere le cause della morte, la Procura di Tivoli ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della bimba, trasportato all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata.