Poste Italiane ha lanciato un’offerta esclusiva per i titolari di Libretto Postale Smart, l’Offerta Supersmart Premium 270 giorni. Questa offerta, disponibile fino al 6 marzo 2023, consente ai titolari di ottenere un tasso annuo lordo del 3,00% sulle somme accantonate di nuova liquidità portate a scadenza dei 270 giorni. L’Offerta Supersmart Premium è un’opportunità unica per coloro che desiderano accantonare denaro e ottenere un rendimento più elevato rispetto ai tassi di interesse tradizionali. L’importo minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro, incrementabile per euro 50,00 e multipli.

Per attivare l’Offerta Supersmart Premium, i titolari di Libretto Postale Smart possono recarsi presso qualsiasi ufficio postale oppure, se hanno un Libretto Smart abilitato alle funzioni dispositive, possono farlo online su www.poste.it o su App BancoPosta.

In alternativa all’Offerta Supersmart Premium 270 giorni, i titolari di Libretto Postale Smart possono optare per l’offerta Supersmart 180 giorni. Questa offerta consente di accantonare somme di denaro sul proprio Libretto e di ottenere a scadenza dei sei mesi un tasso annuo lordo dell’1,50%.

In entrambi i casi, l’offerta rappresenta un’ottima occasione per coloro che vogliono investire i propri risparmi in modo sicuro e ottenere un rendimento più elevato. Non perdere l’opportunità di valorizzare il tuo denaro con Poste Italiane.