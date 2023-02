L’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino ha ospitato, ieri mattina, la trentanovesima tappa del roadshow #siisaggioguidasicuro.

Dopo i saluti della padrona di casa, Antonella della Pietra, dirigente scolastico dell’Istituto Da Vinci ed i saluti istituzionali del sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, del Vicepresidente Anci Campania e Sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, del Presidente del Consiglio comunale di Poggiomarino, Francesco Parisi, dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Carillo e dell’assessore alla Polizia Municipale, Raffaele Gragnaniello la platea scolastica ha ascoltato la lezione formativa sulla sicurezza stradale di Giuseppe Cortese dell’Associazione Meridiani e Referente del Progetto Scuola “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Alessandra Franciosa dell’Università degli studi di Napoli Federico II , anch’ella Referente del Progetto ed il Vice Questore Aggiunto Valentino Mariniello, Dirigente Centro Operativo Polizia Stradale.

“Sono particolarmente felice di aver preso parte all’incontro di ieri mattina, ho notato studenti molto attenti all’ascolto dei relatori, è importante che si sappia sin dalla giovane età quanto bisogna essere responsabili alla guida, di un’auto, di una moto o di qualsiasi altro veicolo” ha affermato il sindaco Maurizio Falanga ringraziando le forze dell’ordine presenti, le istituzioni, i docenti e soprattutto i ragazzi.

“Non si parlerà mai abbastanza di sicurezza stradale, non ci stancheremo mai di essere presenti e di ricordare con più testimonianze l’importanza della guida sicura” afferma Raffaele Gragnaniello poliziotto e assessore al ramo che durante lo scorso anno portava avanti un progetto sulla sicurezza stradale nelle scuole medie ed elementari di Poggiomarino.

“La scuola è il luogo di studio e formazione per essere cittadini migliori. Sono sempre a favore di giornate significative come quella di ieri” fa sapere Maria Carillo, assessora con delega alla Scuola ed all’Istruzione.

“La tutela della sicurezza propria e degli altri, rappresenta un valore indispensabile per tutti. Tuttavia, affinché le strade siano luoghi sicuri occorre creare una cultura della sicurezza stradale, partendo dal basso, con l’educazione scolastica e trovando dei metodi di comunicazione efficaci che solo tra pari possono essere individuati. Pertanto, i video, che gli studenti realizzeranno, avranno la funzione di implementare la comunicazione su questi temi con l’utilizzo di mezzi a loro noti e gestiti secondo le loro logiche. Noi saremo sempre al fianco delle istituzioni quando si tratta di dare forza ai nostri ragazzi per essere sereni e responsabili in tutto ciò che fanno” spiega gli obiettivi della giornata e del concorso, Francesco Parisi, presidente del Consiglio comunale.

Trentotto gli incontri formativi e divulgativi realizzati da settembre 2022, oltre 7’500 gli studenti formati e ulteriori undici incontri al termine del #concorsodiidee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, sono i numeri del progetto #siisaggioguidasicuro nato grazie alla sinergia tra Regione Campania, Anci Campania e Associazione Meridiani che ha lo scopo di chiamare a raccolta scuole e università della Campania. Tra questi, da ieri, anche gli studenti poggiomarinesi.