Arrestate di due donne per possesso di droga. La prima, una 64enne di San Giorgio a Cremano, soprannominata “Lady cocaina”, è trovata in possesso di circa 7 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e 575 euro in contanti. La perquisizione è effettuata con l’aiuto delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e la donna è arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La seconda donna, una 31enne di Castellammare di Stabia, era in possesso di 6 grammi di cocaina, 3.130 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Anche lei è posta agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Dunque, purtroppo, il tabù della droga affidata alle donne è totalmente superato, evidenziando come sempre più donne siano coinvolte in attività di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.